【滙豐減息】滙豐梁兆基稱減息純屬商業決定　料未來減無可減

美國聯儲局今晨一如市場預期減息，而本地龍頭大行滙豐銀行亦宣布下調最優惠利率（P）0.125厘至5厘，並調低港元存款息率至0.001厘。

滙豐銀行亞太區顧問梁兆基強調，減息純屬商業決定，但由於在今次調整後，存款息口技術上已屬零息，相信未來再無下調空間。

否認減息屬政治任務

梁兆基出席記者會時，否認減息屬政治任務，重申該行考慮到未來利率或持續低迷、銀行成本結構，以及本港企業經營環境轉差等，因而作出是次決定，雖然減幅不大，但實際上存息已「減無可減」，期望貸款成本下降，能為本港帶來一場「及時雨」。

他承認，滙豐作為本港大型銀行，對於香港有一定社會責任，期望能與客戶共渡時艱。至於業界會否跟隨，他則指須由其他銀行自行決定。

對於未來本港息口前景，梁兆基分析指，在此次減息過後，滙豐的儲蓄存款在技術上已屬零息，相信今次屬是今年最後一次減息，而此後即使港元拆息下跌或美國再度減息，該行亦再無減息空間。梁兆基又預料，美國聯儲局於12月再度減息的機會不大，惟取決於美國經濟及貿易戰發展，有望於明年上半年繼續減息。

雖然政府早前宣布放寬按保限制以助市民「上車」，惟梁兆基並不擔憂息口下調會刺激樓市大幅向上，並指息口減幅輕微，而利率亦只是影響樓價的眾多因素之一，政府政策、市民對香港的信心對樓價影響或更大。

料本港全年GDP跌0.5%

此外，政府即將公布第三季本地GDP數據，普遍預料將錄得衰退。梁兆基預料，今日數據將反映香港出現技術性衰退，按年亦可能見負數，而全年GDP或會下跌約0.5%，其中示威帶來的影響約為1個百分點，但他並不預期失業情況將急速惡化。梁兆基對明年本港經濟偏向樂觀，預期一旦貿易戰及本地形勢緩和，全年GDP或會出現輕微增長。

他又指，雖然市況不穩令個別中小企出現壞賬，但情況相對輕微，而該行自6月社會運動爆發後，貸款規模亦未有收縮，只是增速有所放緩。他重申，本港銀行風險承受能力強勁，銀行體系已較過往金融危機時更穩定。