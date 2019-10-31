香港第三季GDP按年跌2.9%　陷技術性衰退　固定資本形成按年挫16%

政府統計處公布本地生產總值(GDP)預先估計數字，本港第三季GDP按年跌2.9%，遠遜預期，是自2009年金融海嘯後首次錄得季度按年跌幅，亦遠遜於第一季的0.6%和第二季的0.4%輕微增長。第三季GDP按季計跌3.2%，是連續兩季錄得按季負增長，即本港已陷技術性衰退。香港上一次經濟衰退已是2009年初，當時GDP連續4季按季倒退。

彭博早前綜合券商預測，料香港第3季GDP按年跌0.3%，按季跌0.6%。

本地固定資本形成總額按年大跌16.3%

按本地生產總值各主要組成部分分析，第三季私人消費開支按年跌3.5%，第三季政府消費開支按年升5.3%，本地固定資本形成總額按年大跌16.3%，貨品出口總額按年跌7%，貨品進口總額按年跌11.1%，服務輸出按年跌13.7％，服務輸入按年跌3.8%。

政府發言人表示，香港經濟增長在全球經濟放緩和中美貿易摩擦的影響下，自去年起已拾級而下。最近更受到本地社會事件嚴重衝擊，情況急轉直下。而隨着環球製造業和貿易活動進一步放慢，第三季香港整體貨物出口跌幅擴大。本地社會事件令訪港旅遊業受到重創，服務輸出錄得自二零零三年第二季以來最大的按年跌幅。內部需求明顯轉差。經濟下滑削弱消費情緒，連串大型示威活動對零售、飲食和其他消費相關行業造成重大干擾，私人消費開支按年下跌，為超過十年以來首次；經濟信心低迷，整體投資開支的跌勢加劇。

政府發言人續稱，展望未來，環球經濟增長短期內料會維持偏軟，香港出口難望有明顯改善，加上本地社會事件的衝擊未見有減退跡象，將繼續影響私人消費和投資情緒，今年餘下時間香港經濟仍會面對顯著的下行壓力，2019年全年經濟很可能會呈現負增長。

林鄭月娥：今年很大機會出現負增長

早前財政司司長陳茂波已於網誌撰文預告第三季經濟按季計會出現負增長，又形容香港「風急雨驟」，要達成政府全年經濟增長達0%至1%的預測，存在極大難度。特首林鄭月娥也稱，香港今年全年「好有機會」出現經濟負增長，事態非常嚴峻，會密切監察經濟下行情況，適時推出紓緩措施。

投資銀行摩根士丹利報告則預估，今年下半年香港GDP將跌2%，是金融海嘯以來最低水平，全年計GDP或出現0.8%的倒退。