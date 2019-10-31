人民幣勁升收創兩個半月新高 是否重回7關口市場分歧較大

人民幣兑美元即期CNY=CFXS10月31日收升234點，隨中間價同創兩個半月新高；即期10月則累計升1.47%，創九個月最大單月漲幅。但是否重回7關口卻分歧很大。

路透中文網10月31日報道，交易員稱，美聯儲如期降息且會後聲明不及市場預期鷹派，美指承壓人民幣順勢上行，不過逢低購匯仍不斷出手對衝止損盤。人民幣後續走向將視貿易戰進展，是否重回7元關口市場分歧較大。

他們並表示，智利取消APEC峰會部分增加談判變數，但相信只要雙方有誠意，談判地點不是問題；最新公布的官方製造業PMI創下年內次低，也表明中國經濟面臨下行壓力，加上談判越到後面分歧越難彌合，中期中美談判不確定性仍高，都決定人民幣缺乏大漲基礎。一外資行交易員指出，後面要看美元是不是會趨勢性下行，從歐元看，似乎市場對年底美聯儲繼續降息仍有預期。

建設銀行最新觀點認為，短期內影響人民幣匯率走勢的因素仍是中美貿易談判進展，目前市場對11月簽署協議持謹慎樂觀態度，在此之前人民幣將大概率保持區間震盪。如果中美兩國在11月簽署第一階段協議，將引導人民幣匯率向升值方向波動，可能會短暫突破7元關口，但料美元/人民幣不會持續位於7元下方。一外資行交易員表示，取消APEC峰會的消息影響中性，畢竟不是因為中美雙方的問題，只要想簽署協議，相信可以解決地點問題。短期人民幣可能繼續隨美指波動，預計美指回調幅度較為有限，畢竟英國脱歐不確定性會拖累英鎊和歐元。