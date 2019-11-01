中國樓市「金九銀十」被指冷清收官　政策或將維持從嚴基調

數據顯示，中國樓市傳統的銷售旺季「金九銀十」的局面在今年已然失色，有分析認為，未來樓市調控政策仍然會維持從嚴基調，成交量頹勢兩年內難以扭轉。

目前限購政策是控制房價的主要手段之一。（VCG）

據《中國證券報》報道，根據研究機構公布的數據顯示，中國樓市傳統的銷售旺季「金九銀十」的局面在今年已然失色，對此有業內人士指出，未來樓市調整態勢不會改變並且相關政策基調仍會維持從嚴，因此房價將繼續保持穩中趨降態勢，但同時也需要考慮到各地不同的實際情況。

報道稱，根據市場研究機構諸葛找房公布的數據顯示，截至10月27日，中國內地重點40城10月共成交2,149.3萬平方米新房銷售面積，按月9月下降16.4%，9月該數字為2,079.24萬平方米，按月8月僅上升6.8%。對此該機構認為，雖然部分開發商在「金九銀十」期間加大了降價促銷力度，但市場的表現卻相對平靜並且成交未出現大幅上升的局面。

另根據市場研究機構中國指數研究院公布的數據顯示，今年10月中國樓市成交量按年上升31.2%，按月下降5.3%，而在各線城市中，僅二線代表城市成交量出現了同按月齊升，一線城市成交量則按月下降15.8%，其中廣州降幅為28%。對此有分析指出，雖然年底房企會進入業績搶收期並且市場供應量有望迎來一波放量增長，但未來兩年內成交頹勢或難以得到逆轉。

專家料房住不炒立場不變

至於房地產政策方面，中國銀河證券分析師潘瑋指出，在當前房價調控效果較好的背景下，政策再度收緊的可能性不大，因此今年四季度或為政策真空期，未來隨着長效機制推進提速，「以穩為主，一城一策」的政策基調不會變，而在因城施策背景，不同城市房地產市場政策調控的鬆緊分化將進一步凸顯，不過「房住不炒」仍是各地調控的核心。

市場研究機構58安居客房產研究院分院院長張波則認為，人才落地政策過去曾引發部分城市和區域限購出現不同程度放鬆，但對各地樓市熱度拉昇則差異明顯，因此各地應慎重推行全域性且大面積的人才落戶買房制度，否則將不利於「房住不炒」主基調的貫徹落實。