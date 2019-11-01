全球多家央行慮發行央行數字貨幣　或在未來5年內推出

如何在維持貨幣主權、實現金融穩定的同時，提升數字貨幣的便捷性和安全性，成為了當前各央行排兵佈陣的重要領域。

《第一財經》今日（1日）報道， 近日，IBM區塊鏈金融服務公司和國際貨幣金融機構（OMFIF），聯合發佈的最新調查報告顯示，全球多家央行的政策制定者正在認真考慮開發和發行央行數字貨幣（CBDC），未來5年內或將有面向消費者的CBDC推出。

CBDC是由中央銀行發行的一種用來支付和結算的數字資產。通常，央行數字貨幣分為兩種：零售型CBDC和批發型CBDC。有觀點認為，零售型CBDC主要供社會大眾和公司使用，可完全替代現有的法定貨幣；而批發型CBDC僅限於特定銀行間的結算服務，批發型CBDC可以顯著提高支付效率與彈性，並降低與現有支付系統相關的成本和複雜性。

此次調查從2019年7月開始歷時3個月，對13個發達經濟體和10個新興市場的央行官員進行深入調查，研究結果提供了政策制定者建立零售CBDC方法的整體圖景。

報告認為，面向消費者的CBDC可能需要某種形式的公私合作。各央行提供金融服務的能力受到阻礙，需要私營企業填補這一缺口。而如果沒有央行的監管，私營部門的數字貨幣可能會損害各央行的貨幣主權，威脅金融穩定。