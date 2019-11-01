蔡志明辭任康健非執董及副主席　12月1日起生效

康健國際（3886）公布副主席兼非執行董事蔡志明，將於今年12月1起生效。

公司指出蔡志明辭任，與其本人需要投放更多時間於其他業務承擔，又指出與對方並無意見分歧，亦無有關蔡志明辭任事宜，須敦請股東垂注。

另一方面公司又指出，已收到股東Broad Idea International Limited於10月25日的來函。在函件中Broad Idea提及其為公司股東，持有公司14.18億股或佔繳足股本18.85%。

Broad Idea要求董事會須主動召開股東特別大會，以使全體董事由股東重選。

Broad Idea致函要求重選董事

在10月31日的董事會上，已要求辭任的董事及每名辭任董事，須符合資格及願意於即將召開的股東特別大會上接受重選，而每名無辭任的董事，須在股東特別大會被建議罷免。

股東特別大會將予召開，以及由獨立非執行董事何國華，及非執董事陳錦浩獲授權為使股東特別大會獲召開，而簽立所有必要文件，及進行一切必要事宜。

公司指出，董事會意識到並承認時刻需要有行之有效的董事會，且須遵守港交所（0388）證券上市規則項下，有關獨立非執行董事最少人數的相關規定。因此董事會認為，辭任董事之辭任應在股東特別大會結束後方告生效。

公司又指出，Broad Idea於函件中確認，會在股東特別大會上放棄投票。

Broad Idea分別為創辦人兼前執行董事曹貴子，及蔡志明分別持有50.1%及49.9%。