多間大行調低本港經濟預測　第四季經濟或按年收縮5%

香港經濟陷入技術性衰退，第三季經濟表現遜預期。多間大行調低全年經濟預測本港第三季經濟，無論按年及按季的表現均見十年以來最差，進入技術性衰退。

ING銀行大中華區經濟學家彭藹嬈表示，香港第四季經濟有機會按年收縮5%。預測香港2019年本地生產總值將收縮2.2%，接近2009年經濟衰退的程度。假設香港的社會動盪持續一整年，預計2020年的本地生產總值將收縮5.8%。

高盛認為，香港第三季經濟顯著收縮的主要原因是環球貿易環境轉弱及社會事件影響了旅遊及零售消費。高盛即時將第四季的經濟預測，由原來收縮2.3%，進一步下調至收縮2.9%，料全年經濟收縮1.2%。

摩根大通料短期本地需求持續轉弱，將全年經濟增長預測由原來增長0.3%，調低至預期收縮1.5%。美銀美林將全年預測由原來收縮0.1%，調低至收縮2.1%。

美銀美林認為，第三季經濟的實際表現較預期更差，主因是本地及外部需求疲弱，當中包括社會局勢緊張，中美貿易糾紛及全球增長轉弱，經濟可能繼續面臨持續衰退。同時又指，雖然短期的財政措施可紓緩部分陣痛，但仍不足以支持經濟反彈，尤其是考慮到財政政策效應有時間滯後。

滙證亦認為，近期刺激經濟措施或不足以抵銷不明朗因素，這些不明朗會對經濟繼續帶來挑戰。

