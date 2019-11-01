諾基亞將在馬來西亞5G市場與華為展開競爭

芬蘭電信設備廠商諾基亞表示未來計劃將在馬來西亞港口部署5G業務，此舉意味着該公司將與中國電信設備廠商華為在該國將展開競爭。

美國政府曾建議歐洲國家通過採用諾基亞以及愛立信的設備將華為排除在5G網咯建設以外。（VCG）

據英國路透社當地時間11月1日報道，芬蘭電信設備廠商諾基亞（NOKIA）產品負責人Siva Shanmugam表示該公司計劃將在馬來西亞港口內部署5G業務，以便未來在該國5G市場內佔有一席之地。

此外這名負責人還表示，目前諾基亞已與馬來西亞國內三大電信運營商開展5G網絡測試工作並且未來還會按照公司獨特的終端產品組合為馬來西亞提供適用於該國市場的電信設備，以面對華為產品在成本方面所擁有的競爭力。

對此報道指出，目前華為已經與馬來西亞排名第二的電信運營商明訊（Maxis）簽署了明年啟動5G移動網絡服務的協議，並且還與該國排名第一的電信運營商亞通（Axiata Group）初步達成了5G協議，因此這意味着諾基亞未來將與華為在馬來西亞5G市場展開競爭。

另一方面，馬來西亞是全球最重要的航運中心之一併且擁有七個主要港口，此前諾基亞曾在德國漢堡港內進行過關於交通信號燈管理、移動傳感器數據處理以及虛擬現實技術等方面的測試。