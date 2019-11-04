人民幣受青睞　美專家憂美元地位面臨威脅

在去美元化的進程中，人民幣資產正變得越來越受各國的歡迎。中國經濟穩中有進或是這一現象的核心催化劑。

美國全球安全分析研究所聯合主任安妮·科林（Anne Korin）警告，數十年來，美元一直是全球主要儲備貨幣，但這種地位正在受到威脅，因為不少國家正試圖對抗其重要性。

據美國《世界日報》網站10月31日報道，科林表示，俄羅斯和歐盟等「主要推動者」具有強烈的去美元化動機。

報道指出，美元向來被視為全球最安全的投資之一，並且往往在經濟或政治動盪時期會升值。而各國開始遏制使用美元的一個因素是，當進行美元交易時，感受上似乎等同於接受美國管轄。科林指出，使用美元或通過任何一家美國銀行結算交易時，即使所作所為「與美國無關」，交易實體通常等於接受美國管轄。

美元的「霸權」地位短期難動搖。（VCG）

據瞭解，截至2019年第二季度，美元在全球外匯儲備中的佔比已降至2013年底以來的最低水平。反觀人民幣國際化的成就，目前已有38個國家與中國簽署了本幣互換協議。

有數據顯示，自2018年初至2019年一季度末，俄羅斯央行增持了570億美元的人民幣資產儲備，其持有的人民幣資產已佔目前全球人民幣儲備資產的三分之一。而截至2019年二季度末，世界銀行持有的人民幣計價資產為26億美元，佔其總投資的8%。

據環球銀行金融電信協會（SWIFT）日前在倫敦發佈的最新《人民幣追蹤特刊》報告顯示，在2017年7月至2019年7月的兩年間，全球使用人民幣支付的金融機構從1,989家增長到了2,214家，增加了11.31%。

其中，非洲和中東地區使用人民幣支付的金融機構數量增幅最大，從2017年7月的143家增至2019年7月的173家，增幅高達20.98%。另外，截至2019年8月，人民幣在全球支付貨幣中的份額為2.22%。人民幣國際支付份額的穩定增長，與中國經濟的穩步增長離不開干係。