【收市總結】友邦及藥股發力　恒指急升446點　收復牛熊分界線

撰文：馬健彰
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美國上周五公布10月勞工數據較預期理想，帶動今早大市高開199點，其後升幅持續擴大，收市報27547點，升幅446點，以全日最高位收市。其中重磅股騰訊控股（0700）股價亦重上325元，以及友邦（1299）升至82元，成為大市上升動力。
恒生指數全日收市報27547點，升446點，重拾250天牛熊分界線（27381點）；國企指數全日收市報10813點，升190點，成交額為888.16億元。
石藥全日升4.9% 藍籌股中最佳
藥股今早表現突出，石藥集團（1093）升4.9%，全日收市報20.8元，中國生物製藥（1177）升3.7%，收市報12.16元，金斯瑞生物科技（1548）升5.2%，收市報20元，綠葉製藥（2186）升幅更達9.8%，收市報6.49元。獲美國藥廠安進入股的百濟神州（6160），再創上市新高，升5.8%，收市報116.4元。
重磅股友邦保險升3.3%，收市報82.15元，騰訊收市報327.6元，升1.8%，滙豐控股（0005）重上60元，收市報60.1元。
地產及濠賭股均上揚
地產股方面，信和置業（0083）升1.8%，收市報12.06元，新鴻基地產（0016）升0.9%，收市報119.7元，新世界發展（0017）升0.8%，收市報11.32元。
濠賭股方面，銀河娛樂（0027）升1.8%，中午收市報55.1元，金沙中國（1928）升1.9%，中午收市報39.85元。