香港航空：為控制成本削6%運力　往返洛杉機航班明年2月終止

香港航空指，一直面對著充滿挑戰的經營環境，除了競爭激烈及市場運力過剩外，自6月份起香港持續發生的示威活動也影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。公司指，將採取成本控制措施，以紓解對財務的影響，明年2月6日後終止往返洛杉磯航班，以及將削減現有營運規模約6%。

明年2月6日後終止往返洛杉磯航班

香港航空由2020年2月8日起將停辦洛杉磯航班服務。往返香港和洛杉磯的最後航班為2020年2月6日由香港出發的HX068及同日由洛杉磯出發的HX069 （當地時間）。香港航空將會為預訂了服務終止日後往返洛杉磯航班的乘客提供妥善安排。

公司會密切監察市場需求，以決定是否需要提前停辦服務或調整航班。

將削減現有營運規模約6%

香港航空將會削減現有營運規模約6%。公司指，將進一步調整來往溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班班次。

香港航空將積極聯絡可能受到航班取消影響的乘客，以提供妥善安排。於各地持有已確認預訂的所有香港航空來往以上航點的乘客，可豁免重新預訂、重新發票，取消或退款之費用。

運房屋﹕香港航空整合航班服務屬合理

運輸及房屋局指出，過去一段長時間一直密切跟進香港航空的財政問題。當局在審視香港航空近日提交的財務改善計劃及財政資料後，認為香港航空目前的財政狀況仍然未有改善，情況令人關注。

運房局及民航處在本月一日召見香港航空的管理團隊，再次要求香港航空必須立刻採取實際行動，以在短期內有效地改善其財政狀況。

運房局發言人今日說：「我們得悉香港航空已公布整合其航班服務。考慮到香港航空目前的財政狀況，我們認為整合航班服務實屬合理和有必要，並期望這能有助改善香港航空的營運情況。政府同時要求香港航空必須作出合適安排以照顧乘客與員工利益。我們會繼續密切監察香港航空的財政狀況，並會按情況考慮採取進一步的行動。」

與此同時，民航處會繼續密切監察香港航空的航班運作及航空安全，以確保香港航空繼續在完全符合相關民航法例及法規的要求下營運。