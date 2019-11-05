第二屆進博會開幕　外媒﹕為帶路國家進入中國市場提供機遇

中國正從世界工廠向世界市場轉型，中國國家主席習近平再次出席進博會，彰顯了中國持續加大對外開放的認真態度，中國機遇世界共享。

在11月5日至10日，第二屆中國國際進口博覽會（進博會）在上海舉行。共有64個國家和3個國際組織前來參展，來自150多個國家和地區的3,000多家企業簽約參展，數量超過了首屆，有超過250家世界500強和行業龍頭企業亮相第二屆進博會，數量遠超首屆。

習近平和夫人彭麗媛11月4日晚在上海和平飯店舉行宴會，歡迎出席第二屆中國國際進口博覽會的各國貴賓。習近平在致辭中強調，進博會交易的是商品和服務，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，計的是天下利，順應的是各國人民對美好生活的嚮往。從中國的發展歷程中，我們深刻體會到，世界好，中國才能好；中國好，世界才更好。

與首屆進博會比，第二屆進博會在規模和規格上都有所提升。（VCG）

新加坡傳媒﹕增強外界信心

新加坡《海峽時報》報道稱，習近平連續第二次出席進博會，在承諾對外開放和提振外界對中國經濟信心方面傳遞出明確信號。新加坡國立大學副教授吳木鑾認為，在中國着力應對經濟下行壓力和貿易戰影響之際，外界對中國市場的信心有一些疑慮，中國最高領導人再次出席進博會，旨在增強外界的信心。

《哈薩克斯坦商業報》刊文稱，「進博會將為『一帶一路相關國家進入中國市場創造新機遇。」

《俄羅斯報》認為，進博會展現了「中國國內市場的引擎」。文章稱，中國政府正在對經濟進行結構性改革，以釋放14億消費者的國內市場潛力。這對中國從投資和出口導向型經濟轉為消費經濟模式是必要的。「這不僅僅是一個展會，它應被視為中國改革開放進入新階段的標誌」。

據中共黨媒《人民日報》報道，儘管面臨中美經貿摩擦逆風，參加第二屆進博會的美國企業數量卻有增無減，達192家，參展面積4.75萬平方米，較2018年均明顯增加，位居各參展國之首。波音、微軟、霍尼韋爾、寶潔、高通、瑪氏……涉及行業從裝備製造到科技創新，從汽車出行到日化用品，覆蓋國計民生各領域。

值得一提的是，據中國媒體《時代周報》報道，第二屆進博會拉開序幕之際，多家世界客商已經提前一年「訂位」。官方數據顯示，第三屆進博會的簽約企業已經達到115家，展覽面積超過6萬平方米。