大行看好A股前景　招商證券：明年可衝3700點

分析指出，中國經濟的良好韌性將支撐A股在2020年衝擊3700點。

中國券商中金公司在最近發佈的2020年A股市場展望中指出，預計A股市場從當前至2020 年可能先後經歷消化高物價與迎來政策發力的由弱到強的階段，把握節奏及結構較為重要。

招商證券在日前發佈的A股2020年度投資展望中預計，2020年上半年，由於通脹壓力較大，貨幣政策存在掣肘，市場更多以結構性行情為主，下半年隨着經濟下行壓力加大，通脹回落，貨幣政策的空間打開，市場在更加寬鬆的環境下有望繼續上漲。

聯訊證券在新發布的2020年A股策略展望中樂觀地表示，「歲末年初將迎來政策密集期，行情有望被點燃，2020年有望挑戰3700點區域，上半年行情或更為確實。」基於的判斷依據為A股業績短周期見底，以及外圍環境將由負面轉向友好等因素。

中國經濟增速依然位居世界前列。（新華社）

在第二屆中國國際進口博覽會開幕式上，中國國家主席習近平說，中國對外開放是全方位、全領域的，正在加快推動形成全面開放新格局。中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。中國將繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高質量發展新的國家戰略，增強開放聯動效應。

阿里股價在185美元為關鍵位

另據《新浪財經》報道，受國際貿易利好消息影響，中國股市正在爆發，阿里巴巴有可能再大漲近20%。

MKM Partners首席市場技術員表示，「中國頂級股票之一阿里巴巴可能已經準備好爆發，但需要突破一個關鍵水平。如果阿里巴巴能夠升破185美元，那麼該公司股價將重返一年多以來的最高水平。」

近日，阿里巴巴公布了2020財年第二季度財報數據。報告期內，阿里巴巴營收1,190.2億元（人民幣‧下同），按年去年的851.5億元增長40%。其中，歸屬普通股股東的淨利潤為725.4億元，按年去年的200.3億元增長262%。

財報數據顯示，阿里巴巴中國零售市場的移動月活躍用戶在2019年9月達到7.85億，較上一季度末的7.55億，再增3,000萬。其中，年度活躍消費者增長1,900萬至6.93億。