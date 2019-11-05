人力資源顧問﹕社會事件致海外專才不願來港　料農曆年後現裁員潮

政府提出修訂「逃犯條例」引發連續多月抗議及示威事件，近期更有升級之勢，暴力事件屢屢在街頭發生，讓市民對社會感到不安全。受此情況影響，海外專才來港工作意欲減退。環球管理諮詢董事總經理李漢祥接受電台訪問時指出，曾招聘境外人士前來香港擔任行政管理階層，可是面對前景不明朗，縱使提供津貼，對方亦不願來港。

李漢祥指出事年自今年6月爆發，在首2個月對招聘市場並無太大影響，可是至8月時前來香港的內地旅客減少，零售及餐飲行業在旺季期間受到更大衝擊。隨後更蔓延至金融﹑專業服務﹑財富管理等行業，展覽業亦出現放緩，反映來港洽談商務人士減少。

料明年3月失業率高見3.2%

他亦指出已有大企業停止招聘及凍結人手，明言不看好聖誕市道，其中零售﹑餐飲及旅遊行業已出現凍薪，甚至要求員工無薪假，變相減薪。他更預料農曆新年後會出現裁員潮，不排除政府明年3月公布失業率，將高見3.1至3.2%。

在談及早前政府推出多項支援企業的紓困措施時，他直言只屬讓中小企「吊鹽水」的救命錢，期望政府可提供全面的信貸擔保，或減免全港商舖物業差餉，讓租戶向業主減租時有更大議價空間。

明年僱員加薪介乎0至3%

至於明年本港僱員薪酬前景，李漢祥認為面對經濟前景不明朗，加上社會不穩，不排除明年本港僱員薪酬加幅介乎0至3%。可是高層經理及行政人員可替代性較低，相信加薪幅度並無受太大影響。