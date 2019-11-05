【收市總結】人民幣突破7　內房股彈起　恒指曾收復27700點

港股升勢停不了，受惠人民幣進一步轉強，在岸及離岸價曾升穿7，帶動大市在午後曾突破27700點。對人民幣走勢較敏感的內房股彈起，資源股亦獲投資者追捧。同時成交額較上日再度增加至逾900億元。

恒生指數收市報27683點，升136點；國企指數收市報10877點，升64點，成交額為921.17億元。大市連升4日，累計升幅約千點。

中國海外升4% 表現冠絕藍籌

內房股今日表現突出，與人民幣轉強，對外債比重的內房股帶來正面作用。中國海外發展（0688）升4%，最新報27.1元，中國恒大（3333）升0.2%，收市報20.3元，華潤置地（1109）升1.2%，收市報34.95元，世茂房地產（0813）升2.4%，收市報28.1元。

同樣外債比重較高的航空股亦上揚。中國國航（0753）升1.5%，收市報7.54元，南方航空（1055）升2.7%，收市報5.31元，東方航空（0670）升2.9%，收市報4.24元。

中資金融股亦獲投資者追捧，中國人壽（2628）升1.7%，收市報21.15元，中信證券（6030）升2.9%，收市報15.64元，招商銀行（3968）升0.4%，收市報39.35元。

美團曾成為紅底股

資源股方面，其中獲大和唱好的中國海洋石油（0883）曾創1個新高，收市報12.52元，升2.1%，中國石油（0857）升2.1%，收市報3.96元，中國神華（1088）升3.2%，收市報16.28元。

至於掛牌第4日的半新股中手游科技（0302）今日回吐逾9%，收市報3.87元，跌9.2%。

美團點評(3690）今日終觸及100元大關，可是掉頭向下，倒跌收市。

此外被視獲納入藍籌大熱的安踏體育（2020），收市報78.05元，升1.9%。