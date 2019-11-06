Refinitiv料明年底前完成與倫交所合併　續拓展數據業務

港交所（0388）上月初宣布不再繼續收購倫敦證券交易所。倫交所指出，已注意到對方不打算提出收購要約的消息，並會繼續推進收購數據公司Refinitiv，相關監管審批正在進行中。

Refinitiv北亞區董事總經理Neil Pabari表示，與倫交所的收購交易仍需待監管機構批准，預計明年底前完成交易。他坦言自己對是次收購感到興奮，預計收購後，合併公司將可成為世界上最大的金融基建服務供應商。

Refinitiv北亞區董事總經理Neil Pabari表示，與倫交所的收購交易仍需待監管機構批准，預計明年底前完成交易。（鄺月婷攝）

Refinitiv：港交所為重要合作夥伴

Neil Pabari透露，暫時交易仍有許多細節需要商榷，故不知道合併後Refinitiv會否轉型。他又指不便評論港交所放棄收購倫交所一事，但認為港交所有強勁數據庫，是公司重要的合作夥伴，相信雙方未來會有更多合作機會。

Refinitiv的數據中心業務遍佈亞洲，包括：香港、新加坡及台灣，為客戶提供數據分析、整理和分類服務。Neil Pabari說公司會繼續投入更多資金來拓展數據業務，但未必每個項目都賺到錢；今年公司聘請新員工的數量持平，但仍未決定明年聘請多少新員工。

倫交所今年8月初宣布，擬以270億美元（約2,117億港元）收購Refinitiv，在拒絶港交所收購建議後，倫交所繼續推進收購Refinitiv，並已向合共18家銀行取得收購所需的鉅額貸款。