長江生命科技：黑色素瘤療法取得階段性成果　料估值超10億美元

長和系旗下長江生命科技（0775）公布，其美國附屬公司的黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究，取得階段性成果，研究結果將於本周五（11月8日）在美國舉行的癌症免疫療法學會中首次展出。

自中午公布消息後，長科股價一路急飆，以接近最高位收市，升153.5%報0.9元，成交額超3.2億元。

公司副總裁及科學總監杜健明與傳媒午宴時表示，皮膚癌是美國和全球常見的癌症，當中以黑色素瘤最為嚴重和致命，而黑色素瘤有90%病例位於歐美和澳紐地區，因在膚色較淺的人較易發生，公司臨床測試亦在美國和加拿大進行。

他強調，目前該黑色素瘤原疫苗免疫療法，還須與美國食品及藥物管理局（FDA）討論臨床測試的中期結果，再商討下一步試驗計劃，難估計面世時間，或需時數年。

黑色素瘤療法估值或超10億美元

公司副總裁及營運總監余英才則說，未能確定疫苗價格，因目前仍是中期結果階段，產品面世時間仍未可確定，但他舉例，目前市場用於第3或4期黑色素瘤的藥物，患者一年洗費平均約需12萬美元。

他相信，若產品最終研發成功，市場價值將很龐大，因該產品是市場暫唯一用於黑色素瘤的免疫輔助療法疫苗，副作用較市場上藥物為少。

單計2019年，預料美國出現96,480宗黑色素瘤新確診病例，估計當地將有7,230人死於該病。而全球每年約有35萬宗黑色素瘤病例，近6萬人因而死亡。黑色素瘤療法的環球市場估值超過10億美元，預計未來5年將以倍數增長。

對於該產品的研發費用及時間，余英才說，公司研究黑色素瘤疫苗已有「十年八載」，每年公司研發開支約花費1.6億至1.8億元，但是為平均分配於各項研發。

另外，若科研成功，長江生命科技將考慮擴展研發設施，選址位於由長江實業擁有之古洞地段。