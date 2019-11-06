聯合國：中美貿易戰或兩敗俱傷　台灣是最大受益者

中美貿易戰已經持續了16個月，聯合國公布報告分析中美雙方因貿易戰帶來的損失，並提到台灣為何成為貿易戰最大的受益者。

《德國之聲》今日（6日）報道，聯合國最新公布一項研究報告，中美貿易戰在2019年上半年將美國從中國進口的商品減少了四分之一以上，價值350億美元。這拉高了美國消費者購買的價格。報告也提到，台灣因為貿易轉移成為貿易戰最大受益者。

此前分析表示，貿易戰受直接衝擊的當屬全球經濟。（Reuters）

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發佈的研究顯示，從中國進口的美國關税商品從2018年同期的1,300億美元下降至1到6月的950億美元。減少了350億美元商品包括辦公設備、化學制品、傢俱和機械的出口。美國此類商品的生產利潤低於外國廠商。其中，350億美元中的210億被台灣、墨西哥、歐盟、越南和其他國家的出口所替代。

報告說：「總體而言，結果表明美國對中國的關税正在經濟上損害兩國......美國的損失很大程度上與消費價格上漲有關，而中國的損失與大量出口損失有關。」

該報告的作者經濟學家尼希塔（Alessandro Nicita）表示，隨着貿易戰升級，雖然中國公司在2019年第二季度的出口價格下降8％，承擔部分關税成本，但17％的價格仍「落在美國消費者的肩上」。

該研究也指出，中國出口損失的規模也隨着關税的增加而加大。研究發現，其他國家則加緊填補了中國留下的空缺，其中台灣是貿易轉移的最大受益者，在2019年上半年對美國的出口額就增加了42億美元，主要是輸出辦公和通訊設備。墨西哥對美國的出口則增加了35億美元，主要是農業，運輸和電機設備。研究也發現，歐盟主要透過額外的機械出口使出口額增加了27億美元。