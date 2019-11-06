金管局及銀行公會歡迎探索跨境理財通

粵港澳大灣區建設領導小組同意探索「跨境理財通」。金管局對此表示歡迎。

金管局總裁余偉文指出，跨境理財通機制將是粵港澳大灣區建設的另一政策突破，標誌着兩地金融市場互聯互通踏上新的台階。我相信建立雙向理財通機制，可為兩地金融業界開闢更廣闊的市場，也為兩地居民提供更多理財產品的選擇，進一步促進人民幣跨境流動和使用，並鞏固香港作為離岸人民幣樞紐和資金進出內地的中介角色。當局會積極與內地當局和業界制訂有關細節，盡早推出跨境理財通。」

為滿足兩地居民的跨境財富管理需要，金管局與內地當局會探索建立雙向理財通機制，在風險可控和適切保障投資者的前提下，讓香港和大灣區內地城市的居民透過銀行體系購買對方市場的理財產品。金管局會參考過去互聯互通機制的成功經驗，制訂相關管理措施。金管局會與內地當局和業界作更深入的討論，期望盡快確定有關機制的實施細節。

香港銀行公會主席禤惠儀亦表示，歡迎當局進一步推動大灣區的金融業發展，將異地開戶試點推展至更多銀行，並且探索跨境理財通雙向機制。

禤惠儀稱，支持有序推動金融市場互聯互通，在大灣區內實現金融理財產品如基金和保險等的跨境交易，擴闊香港與內地居民和機構的投資渠道和選擇。

她又稱，因應大灣區內人流來往越趨頻繁，有關發展將滿足兩地居民的跨境投資理財需要，為香港金融機構帶來新商機，並促進人民幣的跨境使用，期望當局盡快落實相關細節，進一步加強大灣區內金融市場的互聯互通。