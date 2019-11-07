蓋茨：若無反壟斷訴訟　Windows系統可統治智能手機市場

在如今智能手機時代，微軟的Windows操作系統遭到了慘痛的失敗，對此，微軟聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）表示，若非當日美國司法部對微軟提起反壟斷訴訟，Windows系統本可以成為世界上佔主導地位的移動操作系統。

比爾蓋茨在新世代廁所博覽會上進行演講。（VCG）

據《騰訊網》今日報道，如今，全世界佔據兩大壟斷位置的智能手機操作系統分別是谷歌的安卓和蘋果開發的iOS。

在智能手機時代，微軟的Windows操作系統遭到了慘痛的失敗，如今微軟公司正在安卓和iOS平台上構建自己的「移動優先雲優先」戰略。不過，比爾·蓋茨周三（6日）在美國出席論壇時表示，若非美國司法部對微軟提起反壟斷訴訟，Windows系統本可以成為世界上佔主導地位的移動操作系統。

蓋茨回憶說，當時微軟發佈一款新版的Windows移動操作系統晚了三個月，無法按計劃用於摩托羅拉公司發佈的一款新手機中。

2019年早些時候，蓋茨說他在微軟公司期間最大的錯誤是沒有讓Windows系統成為主導的智能手機操作系統。

蓋茨還表示，如果不是因為始於1998年的美國政府反壟斷案，他不會馬上退休。

不久前，微軟公司推出了一款創新的硬件產品「雙屏筆記本」（也有媒體稱之為雙屏手機），這一設備沒有使用Windows 10系統，而是搭載了微軟定製的安卓操作系統。