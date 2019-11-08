阿里巴巴傳正以4%折扣向機構投資者詢價　下周開始路演

盛傳阿里巴巴將於本月於港交所上市，騰訊新聞《一線》報道稱，阿里巴巴本周已開始與部分香港機構投資者進行溝通，並以現在美股價格4%的折扣進行詢價，阿里巴巴確定下周開始在香港進行上市前的路演。

報道續稱，部分投資者表示對於這個折扣並不滿意，希望至少折扣在8%至10%。阿里巴巴則對投資者反饋稱，在4%折扣的基礎上願意下調至5%左右。

早前也有其他媒體引述消息稱，阿里巴巴將於下周尋求上市審批，募資額為100億至150億美元，中金及瑞信擔任上市保薦人。阿里巴巴不予置評。

受益於阿里美股大漲等，馬雲蟬聯2019年福布斯中國富豪榜首富。（VCG）

對於阿里巴巴在港上市，機構投資者相對謹慎。一些港股打新的大型投資機構表示，對阿里巴巴港股有興趣，但是得看其最後的估值折扣，再決定是否申請額度。若是折扣不合適，就沒有必要跟單，畢竟他們機構在美國已經持有阿里巴巴的股票。

阿里巴巴這次來港上市非常之低調，據悉阿里巴巴作為二次上市的公司，申請了「豁免權」，在通過港交所聆訊前無需披露其招股書，而阿里巴巴也不需要像首次公開上市的公司一樣再進行分析師路演了，只需要管理層路演即可，也就是說，但凡阿里巴巴通過港交所聆訊後，只要與上市科協商好掛牌日期就可以確定敲鐘時間。

在此之前，7月15日，為此次上市鋪路，阿里巴巴進行了拆股，即將每股普通股拆分為8股。也就是說，其拆分股份後，阿里巴巴普通股數將從現在的40億股，擴大至320億股。

對於最近阿里巴巴重返港股市場的消息，港交所總裁李小加回應稱，「是秘密就不能說」。他表示，現時新股市場平穩發展，至今有128間企業上市，有關宗數應為全球第一，共集資逾約1,400億港元（約合179億美元），暫列全球新股集資第三位，而2019年餘下時間或有好的項目赴港上市。