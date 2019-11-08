金價大跌近2%　中國央行10月意外暫停黃金增持

11月7日黃金期貨價格下跌1.8%，本週迄今累計下跌3.2%，料將創下自截至2017年5月5日當週起來的最大單周跌幅。

綜合媒體報道，黃金期貨價格11月7日收盤下跌，創下了三個月以來的最低收盤價，並預計將在本週的整體交易中創下一年多以來的最大單週百分比跌幅，原因是國際緊張形勢的緩和削弱了黃金作為一種安全避風港資產的吸引力。

黃金短線下挫，市場人士依然看好長期前景。（VCG）

紐約商品交易所12月份交割的黃金期貨價格下跌26.70美元，報收於每盎司1,466.40美元，跌幅為1.8%。本週截至目前為止，金價累計下跌了3.2%，預計將會創下自截至2017年5月5日當週起來的最大單週跌幅。

人行10月停買金

此外，中國央行10月份沒有繼續買黃金，此前連續10個月，中國央行一直增持黃金。

數據顯示，從2018年11月開始，中國連續10個月增加黃金儲備，黃金儲備量也從5,924萬盎司一路增加至6,264萬盎司。中國央行終於按下暫停鍵，本輪「黃金增持潮」中國共計增加340萬盎司黃金儲備，增加幅度為5.74%。

各國央行增加黃金儲備，影響着市場的預期。雖然，近期全球風險偏好的市場情緒上升，但是黃金作為一種儲備資產和避險資產依然受到投資者關注。