德勤調查：香港成熟法律框架為創業優勢　惟市場要面向大灣區

德勤公布2019年「德勤-香港高科技高成長暨明日之星」，並發布高科技高成長系列調查報告。

調查發現，企業家（77%）和創業學生（58%）視香港成熟完善的監管環境和法律框架為創業的重要優勢。創新方面，香港雖然被視為金融科技領域的領先者，在人工智能領域則相對較弱，認為人工智能和生物科技領域優勢的受訪者佔比分別僅19%和15%。

德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江表示，香港政府意識到了研發的重要性，在剛發表的施政報告之中，政府承諾加大創科投入。不過，他指出香港市場規模有限，初創應向大灣區發展。

受訪者對香港在大灣區將進一步開放內地市場，55%受訪者認為大灣區將進一步開放內地市場，吸引更多人才。

德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江表示，政府支持初創十分重要，幸好`政府承諾加大創科投入。 (馬健彰攝)

多間出名初創獲獎

另外，Klook(客路旅遊科技)獲得「2019德勤-香港高科技高成長領軍企業」獎項。HKTaxi、ePropulsion(逸動科技)、IOE(無限科技)則登榜單前三甲。

同時有15家高潛力企業獲選為「明日之星」。德勤在今年的大會上也分別向 DayDayCook(日日煮)和 Lynk 兩家企業頒發「高科技高成長女企業家」獎，以示對其成就的認可。

Klook營運總裁暨聯合創辦人王志豪表示，Klook自5年前成立以來，透過創新數碼方案、與當地旅遊局合作，以及為營運商建立更多元化的當地旅遊生態系統。