豬肉價格翻倍　中國10月CPI升3.8%　高於預期

中國國家統計局公布居民消費價格指數（CPI）數據。2019年10月份，中國居民消費價格按年上漲3.8%。創下93個月以來新高。市場人士原來預期按年升幅3.4%。同時較9月升幅，加快0.8個百分點。

豬肉在中國民眾的日常消費中佔很大比重，豬價上漲也導致牛羊肉價格的上漲。（VCG）

10月份，全國居民消費價格按月上漲0.9%。其中，城市上漲0.8%，農村上漲1.2%；食品價格上漲3.6%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲1.4%，服務價格持平。

其中食品價格按年升15.5%，非食品價格按年升0.9%。若與9月相比，10月CPI按月升0.9%，增速與9月相同。其中食品價格按月升幅為3.6%，非食品價格按月升0.2%。

豬肉價格急升致食品價格快速上揚。10月豬肉價格按年飆升101.3%，推高CPI約2.43個百分點，即CPI按年升幅中，約3分2是來自豬肉價格升勢。畜肉類價格則上升17.3%，推高CPI約0.21個百分點。

「豬價上漲，除帶動食品漲價外，還可能通過推升生活成本，加大生產和服務價格上漲壓力，導致通脹形勢的不確定性上升。」長江證券宏觀分析師趙偉稱，成本推升的通脹中樞抬升後較難回落，中性情景下，CPI在未來1個季度或持續上升，農曆新年過後CPI或明顯回落，但仍在3%以上，預計高位停留2至3個季度。

此外國統局又指出，10月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌1.6%，跌幅較市場人士預期的1.5%為快，按月升0.1%。

在今年首10個月，CPI按年升2.6%，PPI則按年跌0.2%。