人行數字貨幣研究所：引入私人部門參建數字貨幣

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，人行數字貨幣從一開始就引入了雙層運營體系，其中包括私人部門。

在由Facebook（臉書）主導的Libra（天秤幣）日前被監管部門問詢的同時，由中國人民銀行打造的數字貨幣DCEP卻呼之欲出。2019年8月，中國人民銀行行長易綱明確指出，人行的數字貨幣將替代部分現金。

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春，昨日（10日）在「第十屆財新峰會：開放的中國與世界」上表示，私人機構是可以運營基礎設施的，但背後是有條件的，要納入到法律監管框架當中，同時要服務監管、為公眾服務，要求公共道德水平比較高。央行數字貨幣從一開始就引入了雙層運營體系，就是運用了私人和公共部門共同建設數字貨幣，今後可能還會運用私人的力量共同建設公共產品。

穆長春指出，全球性非主權穩定幣「熄火」了，區域性非主權穩定幣和全球性非主權穩定幣只是「五十步和百步」的關係，也會面臨同樣的結果。不過，通過各國央行數字貨幣合作解決跨境支付的難題，是可以進行探討的。

中國金融學會會長，中國人民銀行前行長周小川於同場合上，談到數字貨幣時稱，私人部門可以參加零售性支付，中國的第三方支付也起了很大作用，發展也很快，但這基本電子支付軌道上的發展，並非以區塊鏈和分布式記賬為基礎的數字貨幣。在其看來，央行的數字貨幣主要仍會聚焦於本國，「人行可能更加註重於批發，在銀行之間、在第三方支付之間做好批發而搞一種數字貨幣。」

周小川強調，數字貨幣在不同層次的應用、進展所應對的監管要求也不相同，未來需要有組織的協調機制。