全球經濟下行風險增加 穆迪降英國等多國評級展望

分析認為，受全球貿易摩擦及英國「脱歐」等一系列不確定因素的影響，全球各國經濟都面臨不同程度的威脅。

投資評級機構穆迪公司近日接連下調了南非、印度、英國等多個國家的信用評級展望。

穆迪將英國主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，評級仍維持在Aa2級。理由是英國在圍繞「脱歐」爭論不休的背景下面臨越來越大的政策性挑戰。穆迪在一份聲明中說：「『脱歐』時代決策過程的特點是日益遲鈍，有時甚至是癱瘓，說明了傳統上彰顯英國制度框架的能力和可預測性已經消失。」

在英國主權信用評級展望被下調之前，11月7日，穆迪將印度主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，理由是該國經濟增速持續低於以往水平的風險不斷上升。穆迪目前給予印度的主權信用評級為「Baa2」。由於評級展望已調至「負面」，這意味着短期內印度主權評級不太可能上調。

穆迪的一份報告指出，儘管印度政府支持經濟的措施有助於減緩印度增長放緩的程度和持續時間，但農村家庭中長期的金融壓力、就業創造疲弱加上最近非銀行金融機構的信貸緊縮，都可能讓經濟增長進一步放緩。

地緣政治不穩，全球貿易表現不佳。（新華社）

除英國和印度之外，穆迪日前也將南非主權信用評級展望由「穩定」調低至「負面」，穆迪表示，下調評級展望反映了「南非政府無法通過經濟增長復甦和財政整頓阻止財政狀況惡化的重大風險」。

世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）10月16日表示，由於貿易和投資流下降的不確定性，該行可能再度下調全球經濟增長預期。此前一天，國際貨幣基金組織（IMF）將2019年全球經濟增長預期下調至3%，為2008年至2009年全球金融危機以來的最低水平。