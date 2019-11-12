美國汽車工人聯合會多位高管遭FBI調查

美國汽車工人聯合會眾多高層身陷囹圄，工會和各大汽車製造商的談判之路也變得坎坷起來。

《每日經濟新聞》今日報道，剛剛結束和通用汽車的談判，美國汽車工人聯合會（UAW）深陷醜聞難以自拔。

11月5日，美國聯邦檢察官在一份刑事信息文件中指控UAW前副總裁約瑟夫·阿什頓（Joseph Ashton）參與了電信欺詐和洗錢。如果罪名屬實，這位UAW前任高管將會面臨長達20年的監禁。據瞭解，此次美國聯邦調查局（FBI）調查範圍從工會現任成員一直波及到退休的前任高管。

就在10月25日，UAW才結束和通用汽車的勞資談判，戰火隨之轉向福特汽車。雖然UAW與福特汽車已經達成了臨時協議，但結果尚未明確。

UAW已多次陷入貪污腐敗醜聞

作為美國最大的工人協會，UAW在美國汽車發展史上佔據了極其重要的地位。UAW的宗旨是改善工人和婦女的生活，一直以極其強硬的姿態對抗着周圍的汽車製造商。但細數其歷史，UAW已數次陷入貪污腐敗的醜聞，陰霾從未散盡。

據CNBC統計，阿什頓已是此次聯邦腐敗調查的第13名被起訴者，其中還包括10名隸屬於工會的高管和3名菲亞特-克萊斯勒（Fiat-Chrysler）高管。目前已有10人被定罪，其中包括兩名承認協助阿什頓進行欺詐和洗錢的工會高管。

UAW曾參與主導通用汽車工人罷工。（VCG）

不止工會的前任副總裁涉嫌貪污，其現任總裁加里•瓊斯（Gary Jones）也是麻煩纏身。聯邦調查局就UAW的貪污腐敗問題已經進行了長達一年的調查，並於今年8月搜查了加里•瓊斯以及UAW前總裁丹尼斯·威廉姆斯（Dennis Williams）的住所。

UAW內部成員則對高管的貪污受賄、會費被不明挪用感到擔憂和緊張。