德銀首席經濟師發布明年20大預言　財富持續失衡位列首項

尚餘個多月便跟2019年說再見。對投資者而言，今年難過的一年，全球發生不少無法預測的事件，實教投資者無所適所。隨著2020年將至，投資者應如何作出部署？德銀首席經濟學家Torsten Slok，剛對明年經濟及投資市場作出展望。或許投資者可以從中獲得不少投資靈感，甚至可以趨吉避凶。

據《CNBC》引述Torsten Slok對明年經濟及投資市場作出20項預測，首項預測並非是股市升跌多少，或經濟增長表現，而是財富分不平衡惡化問題，又直言此等不平衡情況，會產生長期影響，直至在某一個時間，以政治手段解決。想知其所有預測？看看下文便可。

Trosten Slok 指出財富不平衡問題會引發長期問題。

1.財富﹑收入及健康護理不平衡持續增加。

2.中美首階段貿易協議仍未簽定，以及在落實首階段協議後的不確定性仍持續。

貿易戰不明朗對企業就資本開支決定帶來影響。（視覺中國）

3.貿易戰引發的不明朗持續對企業就資本開支決定帶來影響。

4.中國﹑歐洲及日本經濟增長放緩，觸發美元升值。

5.美國面臨對總統特朗普彈劾的不明朗，及政府有可能出現停擺。

特朗普或面臨美國國會彈劾。（路透）

6.美國選舉仍不明朗，對稅務﹑監管及資本開支產生的影響。

7.有關反壟斷﹑私隱及科技監管。

美國總統選舉或降低令海外投資者對美國國債風險胃納。（資料圖片）

8.隨著美國總統選舉，促使海外投資者對美國債務及國債的風險胃納下降。

9.現代貨幣理論模式的財政擴張政策，推動美國及歐洲出現明顯增長。

10.美國政府的債務問題開始對長期利率產生影響。

11.國債供求出現失衡，以及出現另一次回購利率抽升。

美國聯儲局或在明年不減息。（視覺中國）

12.聯儲局在選舉年不願減息。

13.信貸市場緊張，更凸顯BBB及CCC的企業信貸的差異。

14.信貸市場緊張，更凸顯BBB及CCC的消費者信貸的差異。

15.更多企業評級跌落BBB，而以往是信貸評緞為BBB的企業，則跌入高收益評級。

16.隨著全球更多債券孳息率處於負利率水平，促使全球更多投資者重新對美國債務市場感興趣。

企業倒退，企業可用作回購資金減少。（視覺中國）

17.企業盈利倒退，導致可供企業回購的資金減少。

18.全球汽車市場持續低迷，成全球市場及經濟風險。

澳洲等多國樓價，明年或會大挫。（視覺中國）

19.澳洲﹑加拿大及瑞典樓價大挫。

20.有關英國脫歐的不明朗仍持續。