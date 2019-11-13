Tesla將德國柏林建超級工廠　獲知名券商大幅上調目標股價

特斯拉﹙Tesla ﹚首席執行官馬斯克正在為他的下一個工廠做準備——德國首都柏林工廠，前段時間特斯拉中國上海工廠開始試生產。

綜合媒體報道，美國電動車及能源公司特斯拉計劃在德國首都柏林附近建設下一家超級工廠，這向世界上一些最負盛名的汽車製造商發出了一個明確的信息——特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）正在向自己的地盤進軍。

馬斯克說，公司還將在柏林新機場附近建立超級工廠和工程設計中心。他是在接受特斯拉Model 3獲得《德國圖片報》「金方向盤」獎時宣布這一消息的。

德國是傳統汽車大國，擁有大量的汽車知名品牌。（VCG）

特斯拉在歐洲建廠顯然將加大老牌汽車製造商的風險，這些汽車製造商已經面臨來自電動汽車新貴的嚴重威脅。監管機構越來越多地要求車企生產電動汽車，儘管這些製造商難以藉此實現盈利。

在汽車電動化方面，德國以及歐洲汽車產業出現了反應遲鈍的現象，在電動車開發、電池供應鏈建設、自動駕駛技術研發等許多方面落後於特斯拉以及東亞地區公司。

如今，面對特斯拉的巨大成功和東亞廠商的崛起，德國汽車業已經開始驚醒。不久前，德國大眾集團宣布和美國福特公司結盟，雙方合併了自動駕駛研發業務，並且將共享電動車平台。另外，奔馳母公司戴姆勒和寶馬公司也開始在電動車設計開發、共享汽車、充電等領域展開合作。

據悉，在特斯拉已經進入的全球市場中，歐洲開始銷售的國家地區數量是全世界最多的。特斯拉的銷售和服務網絡已經覆蓋了西歐、北歐、南歐等地區，2019年早些時候又開始在四個東歐國家開始銷售，這樣基本覆蓋了整個歐洲市場。

特斯拉早前公布了2019年第三季度財報。財報顯示，公司營收達到63億美元，淨盈利達到1.43億美元，每股盈利1.86美元。這也是特斯拉罕見地錄得季度盈利。2019年上半年特斯拉還虧損11億美元。特斯拉自2010年上市以來，僅實現過2013年與2016年兩次季度盈利。

標準普爾全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）的數據顯示，因特斯拉2019年第三季度的業績好於預期，特斯拉的股價在10月份飆升了30.7%。日前，美國知名券商Jefferies發佈研究報告稱，特斯拉已經打下了2020年電動車銷量恢復增長的良好基礎，該公司上調了特斯拉目標股價——從300美元上調至400美元。