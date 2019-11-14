西藏水資源﹕公司主要股東有2億股股份　遭非法挪移

西藏水資源（1115）宣稱其由主要股東持有的股份，有2億股遭到非法挪用。

公司於公告內指出，昨日（13日）收市後獲主要股東水資源告知，對方表示有理由相信其持有的2億股公司股份，在被欺詐的情況下遭非法挪用。因此水資源已就收回有關股份﹑損害賠償及其他補償於香港高等法院，針對Union Capital Investment Limited提起法律訴訟，並在昨日提交傳票令。

同時水資源已獲法院授予禁制令，直至本月22日前，或當法院進一步頒令時，禁制Union Capital處置﹑處理有關股份，而不論有關股份現時是否以Union Capital名義或以任何託管人﹑直接或間接按Union Capital指示行事的實體的名義持有，或以其他方式減少其價值。由Union Capital佔有﹑擁有權力或控制的因買賣有關股份，或任何部份而產生的任何可追蹤所得收益﹑替代品或成果，或以其他方式減少其價值。

禁制Union Capital將資產調離香港

禁制Union Capital將其位於香港境內最多價值2.82億元資產搬離香港，或以任何方式處置﹑處理其最多價值2.82億元的任何資產或減少其價值。

公司指出，水資源已向香港警務處商業罪案調查科報告該欺詐案件。

西藏水資源上周一（4日）股價曾大跌7成，當日成交額亦明顯增加。