巴郡公布三季度持倉　增三家新寵　減持蘋果及富國

由股神巴菲特掌舵的巴郡，公布最新季度持倉組合。子公司提供壽險等醫療保險產品的Globe Life、石油生產商Occidental Petroleum和原名Restoration Hardware的傢俱零售商RH成為巴菲特的最新寵兒。

巴菲特（Reuters）

巴郡遞交美國證監會13F文件顯示，2019年第三季度有三大新建倉位。Occidental Petroleum746.7508萬股，Globe Life 635.3727萬股，RH 120.7844萬股。

以14日收盤價估算，巴郡持有的Occidental Petroleum持倉超過2.8億美元，RH持倉超過2.1億美元，Globe Life 持倉超過6.3億美元。

巴郡持倉公布後，RH於14日收市後交易時段上揚，升幅一度達到7.5%。Occidental Petroleum收市報交易時段升約2%。Globe Life則無明顯變化。

減持富國銀行3150萬股

13F文件還顯示，在三季度主要減持了四隻個股。富國銀行的持倉降至約3.78億股，較二季度末減少超過3,150萬股，降幅7.7%；蘋果的持倉減少75萬股，降至約2.488億股，降幅不到0.3%；Phillips 66持倉減少37多萬股至約518萬股，降幅6.7%；SIRIUS XM HLDGS持倉約為1.36億股，減少1,700多萬股，降幅約1.2%。

富國銀行收市後交易時段下跌0.8%左右，蘋果收市後交易時段跌約0.4%，Phillips 66較幾無變動。SIRIUS XM HLDGS跌約0.14%。

三季度可口可樂、美國銀行、紐約梅隆銀行等巴郡的其他主要持倉均無變動。