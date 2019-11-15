阿里巴巴今招股　入場費18989元　張勇︰願景是做活102年的好公司

阿里巴巴（9988）來港第二上市，今日（15日）起至下周三（20日）中午公開招股。本次將新發行5億股普通股新股，公開零售發售價將不高於每股188元。以每手100股計，不計手續費，入場費約18,989.45元。股份預計於11月26日上市。

阿里指，本次發行中國際發售部份的價格可能定為高於最高公開零售發售價（每股188元）的水平。集團綜合考慮於紐交所交易的美國存托股於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素後，將於11月20日確定國際發售價。最終公開零售發售價將爲最終國際發售價和最高公開零售發售價的較低者。

集團擬將全球發售募集資金用於實施其戰略，包括驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。

張勇︰推行內需、大數據和雲計算三大戰略

「阿里巴巴以讓天下沒有難做的生意爲使命，以做一家活102年的好公司爲願景。我們將繼續堅定推行全球化、內需、大數據和雲計算三大戰略，以實現未來五年通過我們的平台服務全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，並創造10萬億人民幣以上消費規模的目標。」阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇表示，「香港是全球重要的金融中心之一，我們很榮幸有機會能夠參與到香港未來的建設中。」

另外，阿里巴巴决定在本次公開零售發售中採用完全電子化申請程序,將不提供招股章程及申請表格的印刷本。