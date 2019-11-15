卓佳：一直與證監及港交所洽談無紙化應用

本港近日多區有示威者發起「三罷」行動，堵塞路面交通，不少公司需要讓員工彈性上班或允許員工在家工作。本港主要過戶處卓佳集團香港的業務卻未有受太大影響，執行董事及投資者服務主管王妙心透露，公司早已就工作安排做好準備，不少交易均無需見面便可進行；以新股業務為例，有95%至98%是經網上銀行申請認購及過戶。

公司今日舉辦的第十六屆週年企業管治座談會，亦設有網上直播，讓因交通問題而未能出席的企業，可以參與是次活動。

阿里巴巴（9988）採用完全無紙化的方式招股，王妙心認為無紙化是市場未來的方向，集團一直有就無紙化及區塊鏈應用，與證監會及港交所洽談，以簡化新股上市程序，未來或能推出電子投票（E-voting）和虛擬會議（virtual meeting）等；而阿里在港上市，將讓本港有望挑戰全球新股市場集資額第一位寶座。

推IPO App 兩周下載數量近千次

卓佳集團看準智能化的趨勢，於10月中推出針對以個人名義白表申請認購新股的手機應用程式（IPO App）。截至10月底，IPO App已錄近1000次下載紀錄。

對於本港社會示威浪潮持續，卓佳集團香港行政總裁溫佩麟表示，在投資者及企業眼中，這些短期的社會事件影響不大，反而是中美貿易戰影響較大，做生意是有危有機，目前新股業務僅佔集團整體業務略多於一成。即使新股業務表現下挫，相信憑藉其他業務帶動，例如：公司秘書、信託及受信服務、會計服務、人力資源諮詢等，整體生意仍有一定增長。