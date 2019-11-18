沙特阿美開始招股　百億美元認購金額或來自中國

作為世界上最賺錢的公司，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美，已於11月17日開始售股，目標是在12月初通過國內首次公開募股籌集200億美元至400億美元。

《證券時報》今日報道，根據最新的沙特阿美招股書顯示，招股價範圍介乎每股30里亞爾至32里亞爾。按公布價格區間的最高值計算，沙特阿美的估值為1.6萬億至1.71萬億美元，這個估值低於沙特王儲薩勒曼最初設定的2萬億美元的目標。沙特阿美將於12月5日公布最終價格和估值。

集資額或可超阿里巴巴紀錄

沙特阿美計劃通過出售1.5%的股份籌集240億美元至256億美元，而這可能是全球最大的首次公開募股（此前阿里巴巴曾籌集250億美元）。面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日；面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日。

值得注意的是，沙特阿美將其中三分一，即總股本0.5%股份，給該國散戶投資者認購，而沙特700萬投資者準備認購股票。

在機構投資者方面，截至9月份，沙特有大約1,500個註冊的外國合格投資者。有知情人士向媒體透露，作為全球最大的石油進口國，中國可能通過主權財富基金和其他國有企業投入多達100億美元認購沙特阿美股份。