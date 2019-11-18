三家中企晉身十大金融科技公司　螞蟻金服蟬聯榜首

畢馬威全球金融科技與金融科技投資公司H2 Ventures公布「2019年Fintech100」全球金融科技公司百强名單，多家中國及亞太企業位居首十名。

三家中企晉身十大

與去年一樣，名單上入選企業以支付及交易業務為主，合共有26間，緊隨其後為財富管理（20間）、保險（17間）及信貸（15間）企業。

中國企業方面，今年有三家晉身十大，包括連續第二年登上榜首的螞蟻金服、排第三的京東數字科技及排第六的度小滿金融。而入選「前50大」及「明日50強」名單的則分別共有七家及三家。其餘入選首十名的公司有兩家來自印度、兩家來自美國、一家來自英國。

提供短期貸款和投資服務的度小滿金融，晉身全球金融科技公司十大。﹙網頁截圖﹚

畢馬威全球金融科技業務聯席負責人兼畢馬威澳洲合夥人Ian Pollari表示，看到亞太地區（包括中國）企業在全球崛起，包辦2019年金融科技公司十強的前六名，共七家公司名列十大，而中國公司亦再次穩居前十名的大部分位置。

畢馬威中國金融科技主管合夥人王大鵬表示，中國金融科技發展持續強勁的同時，當地金融科技格局也有所變化。上榜的中國金融科技公司涉足財富管理、保險及跨行業企業有所增加，這與榜單反映的環球趨勢吻合，顯示科技和創新應用已擴展至越來越多的金融服務領域。 此外，受惠於香港金融管理局為促進香港金融科技生態發展而推出的一系列措施，榜單中香港金融科技企業數量快速增加。再加上深圳領先金融科技公司一直以來的優勢，區內幾地之間金融科技企業間日益加強的合作與交流，大灣區已日漸成為中國舉足輕重的金融科技一極，勢必將在金融服務不斷轉型的過程中發揮重要作用。

「2019年 Fintech100」百强名單前10名：

1. 螞蟻金服（中國）是世球最大的第三方支付平台。

2. Grab（新加坡）利用數據和科技改善合共超過6.2億人口的地區交通及支付等方式。

3. 京東數字科技（中國）是一家圍繞數據、用戶及連接三個關鍵點致力提供數碼、線上和線下全場景服務的公司，擅於運用大數據丶人工智能丶雲計算丶區塊鍊和物聯網等新興科技。

4. GoJek（印尼）是一個提供超過20種服務的多元化平台，其中包括Gopay、Gobills、Gopoints、Paylater和Gopulsa，服務數百萬東南亞用戶。

5. Paytm（印度）是印度最大的數碼支付公司，其平台擁有超過3.8億註冊用戶和1200萬商家。

6. 度小滿金融（中國）提供短期貸款和投資服務。

7. Compass（美國）為一家房地產科技公司，以強大的端到端平台支援整個買賣流程。

8. Ola（印度）共享交通公司，擁有龐大用戶群，開發Ola Money使付款變得更方便和簡單。

9. Opendoor（美國）令物業買賣方便快捷，僅透過簡單步驟交易便能在數天內完成，免除了傳統交易中的繁鎖、不確定性和風險。

10. Oaknorth（英國）利用自有數據和技術平台專做中小型企業貸款。