耀才：72%散戶賺少過一成　內銀科技股獲利最豐

2019年市況波動，散戶投資回報普遍不理想。耀才證券（1428）進行的調查顯示，3,000名受訪散戶中，有72%散戶指今年回報少於一成，有13%散戶賺約1至3成，只有9%散戶賺超過3成。

受訪散戶獲利最多的板塊為內銀（17%）、科技股（17%）和醫藥股（9%）。最多散戶（40%）預期今年恒指收市位是26500至28000點，其次（23%）預期28000點以上，無人預期恒指升至30000點樓上。

明年看好5G及物管股

耀才證券研究部總監植耀輝預測，明年恒指波幅介乎22000至30000點，對中美貿易戰前景，看法較悲觀，因雙方對技術轉移和知識產權等議題分歧大。另外本地板塊如地產、銀街和零售股亦存較大變數，擔憂政經狀況惡化影響盈利質素。

植耀輝指，較看好5G及內需板塊，因5G基建將進入增長期，推介中興通訊（0763），另料2020年迎5G換機潮，鏡頭升級下推介舜宇（2382），又推介物管股中海物業（2669）。

植耀輝明年看好5G股和物管股。（區嘉俊攝）

散戶投資美股增逾一倍

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，本港社會事件未去到金融海嘯般的嚴重，以往的金融海嘯都是由外圍引起，今次只是香港的自身問題，又形容香港是福地，復原能力很高，相信大家群策群力就可以解決目前的困境。

他說，本港投資者對股市看法容易一面倒，周期性極短，「要好就一面倒睇好，忘記上星期好差」，建議投資者「有得食就要食」，短炒為主，直至市況穩定。他又說，今年美股頻創新高，散戶投資美股較去年同期增逾一倍，由逾10%增至逾30%。

另外，就阿里巴巴（9988）招股實行「無紙化」，他說，耀才過往鼓勵客戶無紙化，已有約八成客戶採取網上認購。

許繹彬又指，耀才在逆市中取得不錯成績，首半年純利2.13億元，跑贏大市，新的「耀才證券（寶寶）」及「耀才期貨（豆豆）」手機應用程式推出至今錄13萬次下載量，帶戶客戶數突破30萬。