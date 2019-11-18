優品360逾70家分店遭裝修　林子峰﹕政府應成立獨立調查委員會

優品360（2360）主席林子峰因被指捲入北角「福建幫」打人事件，縱使已多次作出澄清，可是360多家門市成遭示威者「裝修」破壞。林子峰接受《彭博電視》訪問時指，自從激進示威者破壞優品360門市起，收入已錄得雙位數下跌；旗下102家門市中，有超過70家分店先後遭受180次破壞。

對於部分示威者認為他與「福建幫」有關，林子峰周一（18日）接受《彭博電視》訪問時指再次否認。在談及示威者破壞集團旗下門店及放火，則明言居港超過30年，不明白為何香港會變成戰場一樣，同時認為政府應該成立獨立調查委員會，給予港人一個交代。

林子峰直言，已致力避險裁員﹑減薪或要求員工放無薪假，又指部分業主為旗下連鎖店提供租金減免，幅度達一成至三成。

未來於澳門開設15至20家分店

對於集團未來的計劃，林子峰透露，明年或以後將於澳門開設15至20家分店，並會計劃進軍中國大陸市場。他表示，集團未有改變在香港的發展策略，相信運動終會過去，並對本港抱有信心。

其後林子峰透過公關向《香港01》作補充，指出社會運動已持續多月，人與人之間存生許生不信任，政府或可考慮成立獨立調查委員會，以全面調查風波的來龍去脈，予700萬香港人一個說法。

林子峰又澄清，《彭博》訪問中指收入錄雙位數下跌，指的是整體零售業，而非優品360業務本身，「由於遊客減少，本地居民消費意慾下跌，預期整體零售行業將錄得雙位數跌幅。」