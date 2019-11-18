壹傳媒中期虧損擴大近9%至3.12億元　《蘋果日報》廣告收益跌34%

壹傳媒（0282）公布9月底止中期業績，虧損按年擴大8.9%至3.12億元。每股虧損11.8港仙，不派息。期內，集團總收益按年跌15.9%，至5.56億元。

期內，數碼業務分部的分部虧損為6,500萬元，虧損按年增加31%。其中，《蘋果日報》數碼平台外部收益（包括訂閱費、網上廣告收入、內容特許使用版權費、遊戲及內容贊助以及應用程式內購買虛擬產品）為2.25億元，按年跌22.7%，主要由於廣告收益減少。

印刷業務方面，《蘋果日報》的總收益為1.2億元，按年增加3.2%，當中廣告收益跌34.2%至2,140萬元，發行收入增加17.5%至9,930萬元。

上調價格僅導致付費訂閱者適度減少

公司指，期內推出並實施數碼內容的付費訂閱模式，模式推出以來，訂閱者及收益增長均錄得滿意表現，同時呈現強勁的增長潛力。

付費訂閱服務分三個階段推出。首先，讀者於4月10日獲邀註冊成為免費會員，吸引超過700萬名會員。其次，6月17日至9月1日期間，推出低廉試用價格，付費牆推出後，挽留超過100萬名付費會員。最後，於9月2日推出標準價格，指價格的上調僅導致付費訂閱者適度減少。

公司指，付費訂閱模式提供前所未有的機遇，將繼續對使用視頻、動畫、虛擬實境、線上遊戲及其他新技術的能力進行投資。