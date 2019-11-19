蘋果將首次線下發布「最受歡迎APP」

據GSMArena網站11月19日消息，蘋果已發出邀請函，邀請媒體及各界朋友參加12月2日在紐約舉行的特別活動。據悉，蘋果將發佈「最受歡迎APP」。

內地媒體《36氪》今日報道，最近幾年，蘋果公司都會在12月初發布其年度最佳應用、年度最佳遊戲以及其他排名最高的應用，這個活動已經覆蓋到遊戲、音樂、電影、電視節目、播客等多個方面。

不過，專門為應用程序和遊戲舉行現場活動這還是第一次，並且很可能會舉辦一個線下的頒獎典禮。

蘋果來自非iPhone收入達千億美元

分析人士認為，這跟蘋果近兩年努力推動內容服務有關，在2019年3月，他們的春季發佈會沒推出任何硬件，而是Apple TV+，Arcade在線遊戲等內容。2019年初，蘋果CEO庫克接受採訪時透露，上一個財年，非iPhone營收已經達到1,000億美元，iPhone之外的業務合計比重達到了19%。從這個數據，也可以看到蘋果服務生態系統的力量。

在這次活動邀請中，蘋果以「深受百萬人喜愛、由最好的人創造」的標語作為開場白，並且反覆強調「開發者對產品成功是相當重要的」， 這次的活動也從側面證明蘋果對開發者的重視。

此外，騰訊科技稱，蘋果在六月WWDC大會上退出後的Mac Pro工作站和Pro Display XDR高性能顯示器可能會隨着這次活動一起上線發售。