人行調低1年及5年期LPR利率5基點　易綱：續強化逆周期調節

人民銀行宣布下調11月貸款市場報價利率（LPR），一年期及五年期以上調低5點子。早前人行行長易綱在金融機構貨幣信貸形勢分析座談會上強調，要發揮好LPR對貸款利率的引導作用。

根據人行公布，11月1年期LPR為4.15厘，較上月4.20厘下調5點子；5年期以上為4.8厘，亦較前月4.85厘下調5點子。易綱主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，研究當前貨幣信貸形勢，部署下一步貨幣信貸工作。內地傳媒分析指，易綱於會上釋出5大訊號。

訊號一：繼續強化逆周期調節

易綱強調，要繼續強化逆周期調節，增強信貸對實體經濟的支持力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，促進經濟運行在合理區間。

此前人民銀行三季度貨幣政策執行報告指出，要繼續平衡好總量和結構之間的關係，從供需兩端夯實疏通貨幣政策傳導的微觀基礎，緩解局部性社會信用收縮壓力。

中國貨幣政策以穩健為主。（VCG）

訊號二：用改革的辦法疏通貨幣政策傳導

易綱強調，要堅持推進結構調整，立足當前、着眼長遠，用改革的辦法優化金融資源配置。此外，中國央行預計還將通過加大公開市場操作力度、MLF投放等，運用多種政策工具，確保流動性保持合理充裕。

民生銀行首席研究員温彬認為，當前進一步深化利率市場化改革是用改革的辦法暢通貨幣政策傳導機制的核心內容。在LPR新機制出台後，推進利率市場化改革又進一步得到深化，未來要切實實現LPR在銀行貸款報價中的廣泛運用，要通過一些改革措施打破貸款利率隱性下限，反映市場化的利率水平。

訊號三：人行強調「三結合」有何用意

會議指出，進一步將改革和調控、短期和長期、內部和外部均衡結合起來。市場人士分析，「三結合」主要是為了確保貨幣政策效果得以有效、持續的體現，為宏觀調控留足「安全墊」。

訊號四：發揮好LPR對貸款利率的引導作用

易綱指出，要發揮好LPR對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維，真正參考貸款市場報價利率定價，促進實際貸款利率下行。

據人行統計，9月份新發生貸款中運用LPR定價的佔比已達到46.8%，其中主要運用於企業貸款，帶動企業貸款利率下降，9月新發放企業貸款利率較2018年高點下降0.36個百分點。

訊號五：繼續推進資本補充工作

易綱表示，要繼續推進資本補充工作，提高銀行信貸投放能力。可以預見，中小銀行將迎來一輪補充資本的浪潮。待融資渠道進一步拓寬、合理補充資本後，信貸投放能力將增強，從而為支持實體經濟創造更好條件。