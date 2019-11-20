畢馬威﹕受訪10家本港銀行　6家為LIBOR停用制定過渡工作及計劃

英國金融行為監管局（FCA）早前宣布，在2021年後不再強制要求或勸導成員銀行，繼續提供倫敦銀行同業拆息（LIBOR）報價，預料在2021年後，市場參與者無法繼續使用LIBOR。

會計師事務所畢馬威向超過20家在香港﹑印尼及新加坡等大型銀行進行調查，結果顯示與其他亞洲地區銀行相比，香港銀行為停用LIBOR作出過渡工作處於較成熟階段。

報告指出10家受訪的香港銀行中，有6家已開始制定LIBOR的過渡方案及計劃；又指出有5家受訪銀行已開始發行新的無風險利率為基準利率產品。不過報告亦指出，其中4家銀行屬美資或歐資銀行，反映出兩地監管機構，較積極推動銀行業參與者為LIBOR過渡作準備，及帶領業界就新的無風險利率進行討論。

僅1家香港銀行完成制定過渡計劃

報告亦引述受訪香港銀行認為，從LIBOR過渡至替代基準利率的程式複雜﹑牽涉層面廣泛，並且要大量準備工作才可以平穩過渡。可是迄今只有1家銀行完成制定過渡計劃，其他銀行則仍在制定過程中，甚至仍未開始制定計劃。10家受訪銀行中，只有3家表示已完成量化LIBOR風險敞口，另外兩家尚未開始進行有關分析。

此外10家受訪銀行中，有6家表示過渡至新的替代基準利率時，來自法律及訴訟風險的挑戰，為最大憂慮。