美團點評再錄盈利　第3季轉賺13.3億人幣

美團（3690）連續兩季錄得盈利。截至今年9月底，錄得純利為13.3億元（人民幣．下同），去年同期虧損832.97億元，較上季純利則擴大52%。

第3季，經調整溢利錄得19.42億元，按年轉虧為盈，亦較第2季的14.94億元擴大。

期內，收入按年升44.1%，至274.9億元。毛利按年升109.8%，至95.9億元，毛利率34.9%。

銷售及營銷開支佔總收入的百分比，由2018年同期的24.2%降至20.4%，但較2019年第二季度的18.3%有所上升。

餐飲外賣業務續增長

第3季，美團的餐飲外賣業務繼續錄強勁增長，並繼續實現正值經調整經營溢利。季內，餐飲外賣業務交易金額錄1,119億元，上季為931億元。餐飲外賣訂單量25億筆，上季為21億筆。

餐飲外賣業務收入156億元，上季為128億元，主要由於交易金額增加，乃由餐飲外賣用戶基礎增加以及每名用戶平均購買頻率上升導致的餐飲外賣交易數量增加，及平均訂單金額更高所推動。

餐飲外賣業務毛利率19.5%，較上季22.3%下降，公司指乃由於季節性影響，即因夏季高溫天氣而支付更多騎手激勵。

由8月底公布上季業績後，美團從70元起步，股價持續創新高，最高曾見100元。美團今日績前沽壓大，全日跌5.5%，收報91.9元，成交額近32億港元，現價市值4,930億元。