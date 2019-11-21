陳茂波﹕美國會通過《香港人權與民主法案》　屬干預香港內部事務

就近日反修例風波影響，美國美國參、眾兩院，通過《香港人權及與民主法案》，以示美國支持港人爭取民主。財政司司長陳茂波認為，美國國會通過法案是無理據、不必要，亦干預本港內部事務。

他指出， 美國與香港之間的貿易順差，是眾多貿易夥伴中最大，法案或影響香港與美國之間的關係，亦影響美國利益。

至於具體影響，要視乎美國總統特朗普會否簽署讓法案生效，及國務院每年對本港情況的評估，期望美國與務實的態度，從雙邊關係及美國利益出發，作慎重考慮。

被問到本港會否成為中美貿易戰之間的籌碼， 及港府有何措施去應對。 陳茂波指，特區政府駐華盛頓辦事處，有向相關官員及議員解釋本港情況，港府亦會作出評估。

再次呼籲港人努力止暴制亂

他又指出香港經濟情況有進一步惡化跡象，失業率由9月的2.9%，升至3.1%，其中餐飲業失業率升至6.1%，為6年來新高。第三季經濟按年跌3.2%，並且是連續兩季出現季度下跌，陷入技術性衰退。因此他再次呼籲市民，希望可以止暴制亂。

另一方面，中港兩地再次就《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的修訂協議（《修訂協議》）。是次修訂在多個服務領域，如金融﹑法律﹑建築及相關工程﹑檢測認證﹑電視﹑電影﹑旅遊等，都增添開放措施，讓香港服務提供者可以更容易在內地設立企業及發展企業，更多香港專業人士可在內地取得執業資格，及更多優質的香港服務可提供予內地。

開放措施包括設立取消或放寬服權比例﹑資本要求及業務範圍限制等。

陳茂波指出，在香港經濟下滑情況下，此修訂尤為重要。

邱騰華﹕放寬個別行業准入門檻

商務及經濟發展局局長邱騰華指出，向中央反映放寬個別行業准入門檻，以及放寬印刷行業的持股比例；在電視及電影業不設數量限制，香港演員數量不設限制。

旅遊方面，他指出外國旅客經香港進入珠三角地區144小時免簽證已確立。