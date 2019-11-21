雅高控股入摩指遭叫停　股價大瀉98%　David Webb﹕泡沫終爆破

被視為今年港股神話的雅高控股（3313），在年內升幅曾達到40倍，昨日股價又再創新高。可是短短一日，股價卻大跌98%，並在上午11時4分停牌。不足半日市值蒸發450億元。觸發今次股價大跌，與MSCI指數公司決定暫停將該公司納入旗下指數有關。

在今年9月時，曾建議投資者勿沾手雅高的資深投資者David Webb，在其網誌上指出，今日雅高的表現，正好印證當日發出的警告屬正確。

雅高今年內的升勢，教投資者感意外。在今年9月15日，David Webb於網誌指出，從5月底至今年9月13日，公司股價累計升幅達812%。在9月13日，收市價為9.48元，而截至今年6月底時，每股有形資產淨值為0.37元。

在今年下半年，雅高進行2宗交易，均以發行代價股價支付，發行價為0.81元。計及2項收購的資產，以及增發股份數量，每股有形資產淨值為0.4元，當日收市價為每股有形資產的24倍。同時翻查中央結算系統持倉，10大銀行及證券行合共持有雅高已發行股本數目的84.03%。

MSCI指數公司在本月初宣布，將雅高納入旗下指數，最終宣布暫停。（視覺中國）

獲納入摩指 股價單日升4成

David Webb的警告發出後，雅高股價曾大跌。在9月20日收市後，雅高正式獲納入富時羅素指數，股價在9月23日大跌48.25%。

惟在本月初時該公司獲納入MSCI旗下指數，並會在本月26日收市後生效。消息讓股價再次上揚，單在11月8日，已彈升40%。

David Webb嘲諷MSCI，指出只要在投資組合內剔出雅高，投資者便可以輕易跑贏該指數，直至證監會在本月26日介入為止。

單日市值蒸發450億元

獲國際指數公司納入旗下指數外，公司亦有其他動作。在本月11日，亦宣布擬引入內地礦企，股價持續攀升。從本月7日起，直至昨日累計升幅達1.28倍。

隨著MSCI宣布暫停將雅高暫停加入旗下指數，股價即由高位大幅下挫，單日市值蒸發450億元。David Webb形容，雅高的泡沫已被刺穿。

郭思治﹕基本因素無法支持股價

市值逾數百億元的雅高，今日股價暴挫，讓市場人士有殺過措手不及之感。帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治稱，雅高控股過去擁有450億元市值不要當真，因該股屬少數人持有、流通量低，又認為上日收市價14.8元，絕不合理。

郭思治指出，雅高往日的升幅

郭思治指，雅高長時間不可能翻身，又指即使雅高被納入MSCI指數最終都會爆，始終基本面不足支撐。

郭思治強調，若然一隻股票只升不跌，又於高位橫行，以及成交量極少，勸籲投資者「千祈唔好掂」。