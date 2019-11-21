政府﹕10月通脹按年升3.1%　豬肉價格貴致食品價格升幅顯著

政府統計處公布，今年10月消費物價指數按年升3.1%，較上月升幅收窄0.1個百分點。剔除所有政府一次性紓困指施後，10月即基本通脹率為3.1%，同樣較9月為低。

政府指出，10月份通脹升幅放緩，與私人房屋租金及鮮果價格升幅收窄有關。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月底的3個月，平均每月升幅為0.2%；與9月底的3個月升幅相腦。剔除所有政府一次性紓困指施影響，相應升幅均為0.2%。

甲類消費物價指數按升3.5%

政府指出，從細分指數分析，甲類﹑乙類及丙類消費物價指數，在今年10月分別按年升3.5%﹑3.1%及2.9%，而9月按年升幅分別為3.5%﹑3.1%及3%。

剔出所有政府一次性紓困措施影響，甲類﹑乙類及丙類消費物價指數，在今年10月按年升幅分別為3.6%﹑3%及2.8%，在今年9月，分別升3.6%﹑3%及2.9%。

各類綜合消費指數組成項目中，食品（不包括外出用膳）上升13.3%﹑雜項物品上升3.4%，住屋升3.1%，雜項服務升2.6%。

至於電力﹑燃氣及水價格下跌5.8%﹑衣履跌3.5%﹑耐用品跌1.7%。

政府﹕密切留意通脹

政府發言人表示，10月的基本消費物價通脹率為3.1%，較9月輕微下降。消費物價指數大部分主要組成項目承受的價格壓力大致溫和，但受豬肉價格高企影響，食品通脹仍然顯著。

展望將來，環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制整體通脹。不過，受新鮮豬肉供應情況的影響，通脹率在短期內仍可能會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。