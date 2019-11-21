維他奶：本港生意未受示威影響　原料價格上揚影響有限

維他奶國際（0345）中期純利按年上升3%，至5.33億元；收入按年增長5%，至46.84億元，當中內地業務收入增長8%，香港業務收入保持不變。執行董事陸博濤表示，內地業務增長放緩只是因為去年同期表現強勁，令基數較高，今年上半年內地業務仍能維持一定增長，表現更優於同業。香港業務經營溢利按年跌10%，主要因為創新執行計劃較預期緩慢，以及進行提升生產和物流基建，導致經營溢利受壓。

本港社會示威持續，市民消費意欲下降。陸博濤透露集團生意未有受社會事件影響，他估計或因市民減少外出，有更長時間逗留在家，所以他們會大量採購集團的產品，7至9月的銷售額甚至好過第一季。不過，由於香港正陷入經濟衰退，故集團會密切監察市況。

擴展供應源等應對澳洲乾旱

澳洲今年有嚴重乾旱，將會影響大豆供應。陸博濤指集團的取貨及銷售均是在同一市場，這樣也可以降低匯率波動影響，產生對沖作用。因此澳洲大豆供應短缺，只會影響澳洲及新西蘭業務，集團將擴展供應商渠道及進口大豆副產品來應對。至於本港銷售維他奶的大豆原材料，是由加拿大進口，故不受影響。

首席財務總監劉健成補充道，今年上半年集團毛利率增加1個百分點，至55%，主要因為大豆價格較去年同期下跌，例如一噸內地大豆由6,000元人民幣跌至5,500元人民幣。集團早已跟長期合作夥伴簽署訂貨協議，預留足夠原材料數量，相信原材料價格上升對業務影響不大，同時未有計劃加價。

績後股價低收 跌7.7%

在公布業績後，維他奶股價急挫，收報30元，跌7.69%。 執行主席羅友禮認為未公布業績前，集團股價炒至相當高的水平，「是不現實」，目前只是回到正常水平。