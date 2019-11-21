CEPA服務貿易協議今簽署修訂　總商會、工總表歡迎

《內地與香港關於建立緊密經貿關係的安排》（CEPA）服務貿易協議於今天簽署修訂，明年6月生效，將在許多副領域增加開放措施，涵蓋的香港產業包括金融、法律、電視電影、旅遊服務等。

總商會︰新協議降低内地市場准入門檻

香港總商會（總商會）歡迎修訂協議提出的新措施，該會主席夏雅朗表示，新協議將降低内地市場的准入門檻，為本港更多服務業界和專才擴濶業務範疇。香港的金融服務、會計、法律、建築及相關工程服務、旅遊、電視和電影業界，將可更容易進入内地市場。

尤其是擴大內地強制性產品認證領域，讓香港企業可為內地的消費品市場提供優質的檢測服務，包括檢測從其他地方進口內地的產品。香港的檢測機構一直爭取放寬檢測認證範疇，因此對此大表歡迎。

他又補充，協議提出的新措施可為香港的服務專才創造更多機遇。事實上，受示威活動和貿易戰影響，不少企業業務均有所放緩，這些新商機對他們尤有助益。

總商會總裁袁莎妮說，香港擁有龐大的法律專才，放寬對法律業界的限制，將為有意拓展內地市場的香港律師行帶來新機遇。

工總︰吸引海外企業以港作跳板

此外，香港工業總會（工總）主席葉中賢也表示，歡迎兩地政府簽署修訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》協議，再次擴闊其內容和範疇，讓更多香港企業和從業員受惠。

例如就建築和相關工程增加開放措施，包括享有國民待遇，並讓更多專業人士可在內地執業，工總相信有助香港企業更直接參與內地工程項目。工總亦一直推動香港企業打入內地檢測認證市場，今次CEPA修訂協議亦包括此項目，相信業界可善用其優勢開展業務。

葉中賢又指出，CEPA不但有助香港企業打入內地市場，亦吸引海外企業以香港作為跳板，對穩固其國際經貿中心和內地市場最佳門戶的地位尤其重要。他建議特區政府在本地和海外更積極宣傳和推廣CEPA，包括透過案例分享，讓商界了解如何用到和用對相關優惠。