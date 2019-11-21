證監發新指引應對市場失當行為　提醒上市公司注意披露責任聲明

證監會發出一份提醒上市公司注意其披露責任的聲明，連同一份有關資產管理公司應達到的操守標準的通函。這些措施是為配合證監會一直以來打擊市場及企業失當行為的工作。

聲明提醒上市公司，須確保其公告及其他文件並無就其有待進行的企業交易的對手方，載有虛假、不完整或具誤導性的資料。證監會留意到，在某些個案中，上市公司就對手方的控制人或實益擁有人提供的資料並不足夠。

通函則載列了資產管理公司在考量私人基金，和委託帳戶交易或安排時的指引。證監會最近在進行視察期間，發現多項該等交易或安排有可疑，當中一些被用作隱瞞實際交易各方的身分，而另一些個案則懷疑涉及「代名人」及「以他人名義代持股份」的安排。如某項交易或安排看來有可疑，資產管理公司應作出適當的查詢，不應不加質疑地執行投資者的指示。

歐達禮﹕維持市場公平廉潔

證監會行政總裁歐達禮表示，希望提醒市場參與者，該會有關披露責任及失當行為的規定是維持市場公平廉潔的關鍵，令投資者能夠對市場充滿信心。特別令人關注的是，特定目的公司及其他安排現正被用作隱瞞擁有權，並構成違法活動或市場失當行為的計劃的一部分。

若上市公司不披露必需的資料以讓股東就其活動或財務狀況作出有根據的評估，證監會將行使其在《證券及期貨（在證券市場上市）規則》下的權力，採取介入行動，以保障投資大眾。此外，假如資產管理公司未能偵測到可疑的安排或交易，或由於其程序及監控措施不足而助長了非法或不當行為，證監會將會毫不猶疑地對其採取監管行動。