中國貴州茅台流通市值1.55萬億 躍居A股第一

在A股市場，白酒股的表現一直較為堅挺，其中貴州茅台（上海﹕600519）表現最佳，已成A股流通市值最高的股份。

截至昨日A股收市，貴州茅台下跌0.2%，收報1,231.30元（人民幣‧下同），市值為15,467.56億元；工商銀行下跌1.21%，收報5.73元，市值為15,448.78億。貴州茅台A股流通市值超過工商銀行，躍居滬深兩市首位。

不過今早貴州矛台股價仍向下，最新報1,226.18元，跌0.4%。

消息面上，茅台近日利好消息不斷，據悉，貴州茅台集團董事會11月20日召開會議，審議通過了《關於習酒公司投資84.6億元建設1.9萬噸醬香酒及配套項目的議案》等多項議案。此外，貴州茅台集團強調，要加快改革調整營銷體系，做優做實渠道，優化產品鏈開發和價格帶佈局，在系列酒、習酒等子公司中挑選優質產品，培育除飛天茅台酒之外的一到兩個超級大單品。

茅台在中國白酒市場屬於高端品牌。（VCG）

業績方面，10月15日三季報顯示，2019前三季度公司實現營業總收入635.09億元，按年增長15.53%，營業收入609.35億元，按年增長16.64%；實現歸母淨利潤304.55億元，按年增長23.13%，扣非歸母淨利潤305.34億元，按年增長22.48%。

華泰證券10月16日研報給予茅台每股1,455元目標價。研報認為，茅台終端供需將持續緊平衡狀態，公司業績或將保持平穩增長。