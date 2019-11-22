貿易戰負面影響加劇：美勞動力市場和製造業數據轉弱

美國近期公布的數據顯示，美國勞動力市場和製造業數據均有不同程度放緩，分析認為，貿易戰已抑制企業資本支出，這也加重了美國經濟的暗淡前景。

《路透》今日報道，儘管21日公布的其他數據顯示，11月份大西洋沿岸中部地區製造業活動温和增長，但製造商報告新訂單、出貨和未交貨訂單大幅放緩。

工廠就業和工時指標也出現下降。製造業依然持續疲軟，儘管美國和中國之間持續16個月的貿易戰的緊張局勢有所緩和。貿易戰已抑制企業資本支出。

2020年美國經濟增長前景改善，儘管存在貿易風險。（VCG）

這些報告加重了美國經濟的黯淡前景，上週出爐的10月份零售銷售和製造業產出數據已表明美國第四季經濟增長降速。周四（21日）發佈的另一份報告顯示，10月份一項衡量未來經濟活動的指標連續第三個月下降，也突顯經濟增長放緩。不過，美國經濟短期內滑入衰退的風險低，因樓市正從去年的疲弱階段反彈，這是受抵押貸款利率下降的驅動。

路透調查的分析師此前預計，上週初請失業金人數將降至21.9萬人。上週初請失業金人數四周移動均值增加3,500人，至22.1萬人，為6月29日以來最高。初請失業金人數四周移動均值被認為能更好的衡量就業市場趨勢，因其消除了周與周之間的波動。

美聯儲11月20日發佈的會議記錄顯示，政策制定者認為，製造業狀況「短期內不太可能出現實質性改善」，理由是「對全球增長和貿易不確定性的持續擔憂」。

21日出爐的第四份報告顯示，世界大型企業研究會(Conference Board)稱，美國10月領先經濟指數下降0.1%，此前在9月和8月均下降0.2%。